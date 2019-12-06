«Ситуация запутанная»: Багарякова допросили по делу УИК-банка

О сути допроса Багаряков рассказал на своей странице в соцсети Facebook, уточнив, что в суд пришел по собственной инициативе. По его словам, все акции он продал еще в 2007 году, как раз об этом периоде судья задавал большинство вопросов.

Выяснялись подробности, каким образом сегодняшние владельцы приобрели контроль над банком, один из владельцев — обвиняемый, кто-то из менеджеров скрывается от суда и следствия, кто-то проходит соучастником, короче сложная и запутанная там ситуация,пишет Багаряков.

Советник полпреда рассказал, что скупал акции банка с 2004 по 2006 годы, после чего стал его единоличным владельцем. Однако в то время ЦБ РФ стал ужесточать регуляторную политику, и «вести банковский бизнес стало не так интересно».

Целый год я был счастливым обладателем небольшого регионального банка, участвовал в различных банковских тусовках, семинарах и прочей мишуре, важно надувал щеки и гордился тем, что я банкир, но в ноябре 2007 года мне поступило предложение, от которого я не смог отказаться и представляете, о боже!!! — продал все 100% акций УИК-банка московским банкирам,сообщил Багаряков.

Кроме того, он отметил, что после этого у банка сменились несколько владельцев. При этом сам Багаряков никакого участия в судьбе банка больше не принимал, не имеет там ни кредитов, ни каких-то других дел.

Очень сожалею за судьбу этого симпатичного регионального банка. Также дал гарантии уважаемому суду, что при необходимости в любое время могу повторить сказанное сегодня. Очень надеюсь, что все участники процесса, отделаются просто испугом и благополучно переживут эти тяжелые времена,добавил советник полпреда.