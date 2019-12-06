В Свердловской области начинается сезон охраны елей

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Лесники в Свердловской области с 14 декабря вводят усиленный режим охраны елей, сообщает Минприроды региона.
В лесничествах будут работать мобильные группы для контроля за организациями и гражданами, ведущими заготовку елей к новогодним праздникам.
В состав групп войдут лесничие и представители правоохранительных органов. На дорогах проверять законность перевозки елей будут постовые службы.
В минувшем году в период заготовки елей задержаны шесть человек, незаконно срубившие 172 дерева. Они нанесли ущерб лесному хозяйству в размере 433 тысяч рублей.
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