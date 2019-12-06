Журналисты вскрыли новые подробности в деле Захарченко

Издание News.ru, установило, что 37 миллионов долларов полковник ввез из-за рубежа. Еще 20 миллионов долларов при обыске не имели опознавательных знаков, 14 миллионов долларов он снял через «Московское ипотечное агентство» и ещё

12 миллионов долларов были получены полковником в АКБ «Связь-Банк». В это же время, летом 2016 года, он снял миллион долларов в Юниаструм банке. Также миллион долларов он обналичил в Инвестторгбанке. И по несколько сотен долларов полковник снимал в таких банках, как ВТБ, Сбербанк, Промсвязьбанк, Абсолют Банк, Новикомбанк и «М2М Прайвет банк», у которого позднее отозвали лицензию.

Еще 100 тысяч долларов были помечены печатями «Раунд»-банка.

25 миллионов рублей были получены в банке «Открытие», 45 миллионов рублей – в СБ банке, также лишившегося лицензии, и еще пять миллионов рублей – в Московском кредитном банке.