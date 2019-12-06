Журналисты вскрыли новые подробности в деле Захарченко

Арест полковника Захарченко состоялся более трех лет назад. Тогда сотрудники полиции нашли в квартире его сестры различную валюту, общим объемом 8,7 миллиардов рублей. Однако установить происхождение этих денег правоохранители не смогли. За них то сделали журналисты.
Издание News.ru, установило, что 37 миллионов долларов полковник ввез из-за рубежа. Еще 20 миллионов долларов при обыске не имели опознавательных знаков, 14 миллионов долларов он снял через «Московское ипотечное агентство» и ещё
12 миллионов долларов были получены полковником в АКБ «Связь-Банк». В это же время, летом 2016 года, он снял миллион долларов в Юниаструм банке. Также миллион долларов он обналичил в Инвестторгбанке. И по несколько сотен долларов полковник снимал в таких банках, как ВТБ, Сбербанк, Промсвязьбанк, Абсолют Банк, Новикомбанк и «М2М Прайвет банк», у которого позднее отозвали лицензию.
Еще 100 тысяч долларов были помечены печатями «Раунд»-банка.
25 миллионов рублей были получены в банке «Открытие», 45 миллионов рублей – в СБ банке, также лишившегося лицензии, и еще пять миллионов рублей – в Московском кредитном банке.
Также при обыске были обнаружены пачки денег с печатями банка «Новое время».