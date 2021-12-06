Штраф екатеринбуржцу за проезд на «зеленый» объяснили в ГИБДД

Штраф екатеринбуржцу за проезд на «зеленый» объяснили в ГИБДД
Штраф екатеринбуржцу за проезд на «зеленый» объяснили в ГИБДД
Сегодня, 14:44ОбществоФото: УГИБДД по Свердловской области
Штраф, выписанный екатеринбуржцу, за проезд на зеленый сигнал светофора объяснили в УГИБДД по Свердловской области. Там опровергли информацию и рассказали, что в действиях сотрудников нет нарушений.

На перекрестке улиц Бебеля и Пехотинцев, при движении со стороны переулка Теплоходный установлен светофор. Он имеет дополнительную секцию, регулирующую движение налево. В соответствии с ПДД, при включении дополнительной секции двигаться в направлении, регулируемом ей, запрещено, пояснили в региональном ГИБДД.

В ведомстве пояснили, что для информирования водителей о наличии дополнительной секции на основном сигнале светофора нанесена черная контурная стрелка, показывающая разрешенные направления — прямо и направо.

Исходя из фотоматериала и видео правонарушения, водитель автомобиля «Фольксваген» с логотипом такси, проигнорировав выключенный сигнал дополнительной секции светофора и требования черной контурной стрелки на основном сигнале, на перекрестке повернул налево,сообщили TagilCity.ru в ведомстве.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Сотрудник ЦАФАП квалифицировал правомерно действие как проезд на запрещающий сигнал светофора и назначил штраф в 5 тысяч рублей. В ГИБДД добавили, что сам мужчина привлекался за нарушение ПДД более 300 раз, в том числе и за движение на красный сигнал светофора.

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