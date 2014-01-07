Не ждите «писем счастья» от ГИБДД: работает Почта России

К тому же на территории России присутствует ряд регионов, где альтернатива отечественной почте попросту отсутствует. Потребность в логистических центрах появилась по причине неурегулированной нынешней почтовой работы, когда доставка посылки получателю производится слишком медленно по техническим или вовсе бюрократическим причинам, полагают эксперты из общественной организации «Российский союз инженеров».

Например, склад в нужном городе оказывается переполненным и посылку приходится перенаправлять в соседний и уже оттуда перевозить получателю. Прохождение отправлений внутри страны у нас самое долгое в мире. Сортировка внутренней и внешней почты в логистическом центре вполне вероятно может уменьшить время доставки и повысить ее шансы не раствориться бесследно в пути.

Принятие соответствующей нормативно-правовой базы, поможет привести к оптимизации работы «Почты России». Возможно, это позволит благоприятным образом влиять на сокращение сроков доставки корреспонденции до конечного адресата. А также необходимо активизировать работу по выработке новых маршрутов доставки. Нужно создавать отделения с современным оборудованием и привлекать новые кадры, которые будут отвечать всем необходимым критериям.

При этом нужно помнить, что «Почта России» занимается доставкой только писем и посылок, а транспортными перевозками занимаются совершенно другие организации. Здесь помогут доставить любой крупногабаритный груз - от контейнера до трактора - даже в самый отделенный уголок страны. Доверять стоит только профессионалам с многолетним опытом.