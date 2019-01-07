Короткая трехдневная рабочая неделя ждет жителей Нижнего Тагила

Жители Нижнего Тагила, трудящиеся по пятидневной рабочей неделе, отмечают Новый год и Рождество с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.

А уже 9 января начинаются рабочие будни. Первая рабочая неделя будет короткой: рабочими будут среда, четверг и пятница.

При этом новогодние каникулы дали перенос выходных: с субботы 5 января на четверг 2 мая, с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая. Таким образом, благодаря переносам с новогодних праздников, первая неделя мая будет нерабочей, с 1 по 5 число объявлены выходными.