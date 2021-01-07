В Свердловской области в новогодние каникулы пресечено 600 грубых нарушений ПДД

С 31 декабря 2020 года по 5 января 2021 года в Свердловской области зарегистрировано 36 ДТП, в результате которых 42 человека получили травмы и четыре погибли. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество погибших и пострадавших снизилось более чем в два раза.