В Свердловской области в новогодние каникулы пресечено 600 грубых нарушений ПДД

В новогодние каникулы около 700 сотрудников ГИБДД уделяют особое внимание фактам управления транспортными средствами пьяными водителями и не имеющих прав, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Инспектора проводят рейды с тотальной проверкой транспорта, на особом контроле находятся участки дорог с повышенной аварийностью. В Екатеринбурге в мероприятиях принимают участие сотрудники ОМОН. За первую половину новогодних каникул выявлено 289 пьяных водителя, 62 отказались от освидетельствования, 34 ранее уже привлекались за подобное нарушение, им грозит уголовная ответственность. Также было задержано 302 водителя, которые были ранее лишены прав, либо их никогда не получали. Особое внимание сотрудники ГИБДД уделяют детским перевозкам, в том числе организованным перевозкам детей на автобусах. Инспекторы проверяют техническое состояние транспорта и наличие необходимых документов для осуществления деятельности. Сотрудники пропаганды ежедневно ведут профилактическую работу с участниками дорожного движения в местах массового скопления людей. В период празднования Рождества Христова сотрудники ГИБДД будут работать возле православных храмов, церквей и монастырей. С 31 декабря 2020 года по 5 января 2021 года в Свердловской области зарегистрировано 36 ДТП, в результате которых 42 человека получили травмы и четыре погибли. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество погибших и пострадавших снизилось более чем в два раза.

