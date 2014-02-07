Хочешь работать в «Тагил Сити»? Звони +7 (3435) 499-334!
7 февраля 2014, 10:45Общество
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В новый год с новой работой - многие люди часто руководствуются таким принципом и начинают год с поиска подходящих вакансий. И на сегодня в компании «Тагил Сити» ведется активное тестирование кандидатов. Подбор персонала в компании «Тагил Сити» происходит путем выполнения отборочных тестовых заданий на соответствие должности. Работа не предполагает наличие опыта работы или специального образования в сфере IT. Вся деятельность ведется по готовым методикам, инструкциям и стандартам компании, требует усидчивости и исполнительности. В компании проводится обучение. Сейчас открыты вакансии сразу на несколько должностей:
Заработная плата: 24 100 - 29 200 рублей
А для тех, кто хочет научиться программированию, открыта должность ученика программиста с бесплатным обучением и стипендией!
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Впереди ждет плановое расширение штата и появятся вакансии для:
Хочешь работать в «Тагил Сити»? Звони +7 (3435) 499-334!
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