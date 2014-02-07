Тагильчане назвали магазин, где они чаще всего встречают просроченный товар

Логично, на переднем ряду прилавков магазинов самообслуживания всегда лежат «старые» продукты, срок годности которых вот-вот истечет. Но, порывшись, всегда (или нет?) можно обнаружить более свежий товар. Так сложилось, что ряд магазинов уже известен своей негативной репутацией в плане предоставления качественных продуктов. Обнаружить там мясо «с душком» проще простого. Почему это многих до сих пор сходит с рук и почему должны страдать обычные жители городов?

Более того, некоторые магазины сообщают тагильчанам, что приобретенный товар обмену и возврату не подлежит. Сразу стоит отметить, что такие заявления не совсем законны, а качество товара, который предлагает магазин, уже должно попасть под сомнение.

Согласно закону «О защите прав потребителей», любой человек, убедившийся или усомнившийся в низком качестве приобретенного товара, имеет право требовать замены или возврата денег. Конечно, быстрее всего будет отстоять свои права с товарным чеком, но его отсутствие, согласно закону, вовсе не означает, что шансов на возврат нет. А добросовестные продавцы всегда с пониманием отнесутся к таким обращениям.

Современные технологии позволяют с точностью до секунды восстановить факт пребывания покупателя в магазине. Поэтому есть вариант потребовать восстановить запись и доказать правоту обманутого покупателя.

Отказывая в возврате денег или обмене товара, продавец нарушает закон. Именно поэтому можно написать жалобные письма в Роспотребнадзор или в организацию защиты прав потребителей. Напоминаем, что телефон «горячей линии» территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил и Пригородном районе 8(3435) 49-56-54.

Чтобы узнать, кто в Нижнем Тагиле лидирует по количеству «просрочки», наш городской портал обратился к пользователям, подписчикам группы TagilCity.ru с опросом «В каких торговых точках чаще всего сталкиваются с просроченным товаром». Итоги вы можете увидеть на скриншоте:

Кстати, мы пытались связаться с «Монеткой», но со специалистом, уполномоченным дать компетентный комментарий, так и не соединили.

Крупные торговые сети, компании-ритейлеры, задавая высокую планку своим магазинам, расположенным по всей России, не всегда проверяют конечный результат. Так, некоторые местные магазины по разным причинам не отражают ту «высокую» идею, не следят за качеством своего товара и не учитывают права потребителя. В свою очередь, известно, что некоторые тагильские магазины открыто вступают в диалог с покупателями, возвращая товар. Конечно, ни одна торговая точка не застрахована от просроченного товара. Здесь важно соблюдать и моральные, и этические правила, кроме того, понимать, что единственные источник дохода – это и есть покупатели. В этом и заключается современный подход.

Собственно, как и следовало предполагать, отличились крупные торговые сети. К сожалению, наблюдать просроченные товары временами можно даже в небольшом ларьке, куда на ваших глазах занесли пластиковые ящики с молоком или фруктами. В значительной степени наличие просрочки зависит от популярности торговой точки и от умения её владельца вести дела, так что «свой» магазин придется выбирать долго и тщательно.