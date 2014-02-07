В Нижнем Тагиле близится к завершению первый этап разработки схемы теплоснабжения муниципалитета

С докладом на совещании выступил генеральный директор ОАО «ВНИПИэнергопром» Виктор Семенов. Он заявил, что целями программы по разработке схемы теплоснабжения являются создание стратегии развития системы теплоснабжения города на 2013-2029 годы, формирование инвестиционных программ развития самой системы и теплоисточников, осуществление единой технической политики ее совершенствования и оптимизации с учетом других программ городского хозяйства.

В настоящее время заканчивается первый из одиннадцати этапов – анализ существующего положения в данной сфере. Работа началась только в прошлом сентябре, но уже к новому году дала положительный результат. По словам Виктора Семенова, после данных институтом начальных рекомендаций на Тагилэнерго добились экономии 75 млн руб.

На совещании были озвучены проблемы, связанные с задержкой передачи данных, необходимых институту для проведения точного анализа, от ряда тагильских предприятий. Глава города вмешался в ситуацию и решил организационные вопросы. До конца февраля процесс передачи данных должен быть завершен.

Недостаточно эффективное теплоснабжение – это городская проблема. Проблема не того или иного предприятия, а всех тагильчан, - подчеркнул Сергей Носов. – Без анализа ситуации невозможно управление ни предприятием, ни городом. А без программы, разработанной научными институтами, никакие инвестиции в модернизацию системы теплоснабжения не привлечешь. Я буду проверять каждую неделю, как осуществляется выполнение поручения.

Работа по программе продолжится в соответствии со следующими этапами: перспективное потребление тепловой энергии, разработка электронной модели системы теплоснабжения, перспективные балансы тепловой мощности источников и производительности ХВО. Кроме того институт представит предложения по строительству теплоисточников, по строительству и реконструкции сетей, перспективные топливные балансы, даст оценку надежности теплоснабжения, обоснование инвестиций в строительство, предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

Теплосети города подверглись глубокой проверке, в ходе которой должны быть выявлены все нарушения, и, вполне естественно, без инструментов в таком деле не обойтись. Хотя они, скорее всего, не настолько сложны, как трехфункциональные рулетки. Без MMC рулеток не может обойтись не одно нефтеперабатывающее предприятие, ведь они позволяют в процессе одного измерения замерить три важнейших параметра. Кроме того, инструменты от MMC отличаются высочайшей точностью и надежностью, что необходимо, когда речь идет о таком предмете, как нефть.