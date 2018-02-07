38,5 млн рублей Президент России заработал за последние шесть лет
7 февраля, 14:40Общество
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На сайте Центральной избирательной комиссии опубликована информация о размерах доходов и имущества Владимира Путина. За последние шесть лет президент заработал около 38,5 млн рублей.
Источники и общая сумма доходов за шесть лет, предшествующих году назначения выборов: зарплата, администрация президента Российской Федерации, доход от вкладов в банках, военная пенсия - 38 528 817 рублей следует из документа.
Кроме этого, на банковских счетах находится около 14 млн рублей и 230 акций ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Президент владеет квартирами в Санкт-Петербурге (77 кв.м.) и Москве (153,7 кв.м), последняя передана ему в бессрочное пользование Правительством Москвы. Также у Путина есть три легковых автомобиля (две «Волги» и «Нива»), автоприцеп «Скиф» и два гаражных места в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает «Российская газета».
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