38,5 млн рублей Президент России заработал за последние шесть лет

Источники и общая сумма доходов за шесть лет, предшествующих году назначения выборов: зарплата, администрация президента Российской Федерации, доход от вкладов в банках, военная пенсия - 38 528 817 рублей следует из документа.

Кроме этого, на банковских счетах находится около 14 млн рублей и 230 акций ПАО «Банк Санкт-Петербург».

Президент владеет квартирами в Санкт-Петербурге (77 кв.м.) и Москве (153,7 кв.м), последняя передана ему в бессрочное пользование Правительством Москвы. Также у Путина есть три легковых автомобиля (две «Волги» и «Нива»), автоприцеп «Скиф» и два гаражных места в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает «Российская газета».