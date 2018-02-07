6 свердловчан получили более 700 тысяч рублей за подставные ДТП (ФОТО)

Было установлено, что фигуранты уголовного дела отдавали в страховые компании подставные документы о произошедших дорожных авариях, а затем по ним получали выплаты.

При обыске подозреваемых были найдены предметы и документы, которые оказались важны для уголовного дела. Также среди имущества были найдены три предмета, похожие на автоматы Калашникова, 10 автомобилей – BMW, Лимузин Lincoln, Range Rover, Toyota и Honda Accord, которые использовались для постановочных ДТП.

В декабре прошлого года, а также в январе 2018 года мошенники смогли получить свыше 700 тысяч рублей.

В ГУ МВД уверены, что молодые люди могут быть причастны к другим подобным эпизодам. Два фигуранта уголовного дела – родные братья, предположительно лидеры – были взяты под стражу. Их сообщники находятся под домашним арестом и под подпиской о невыезде. Единственная представительница женского пола, находящаяся на 7 месяце беременности, была также заключена под домашний арест, рассказал начальник пресс-службы областной полиции Валерий Горелых.

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Расследование дела о мошенничестве находится под контролем руководителей регионального управления полиции. Именно туда потерпевшие обращались за помощью.