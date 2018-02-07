Единая электронная карта для льготников будет создана в Свердловской области

Первая попытка создания единой электронной карты была сделана в 2015 году, но тогда проект не был реализован. Через три года регион вернулся к вопросу о создании карты для льготников.

В Москве такую карту используют 12 категорий граждан. Для них по этой карте предоставляются бесплатный проезд в транспорте, скидки в аптеках и магазинах, также на карту перечисляется пенсия. В Башкирии единые карты можно использовать как банковские карточки, оплатить обед в школьной столовой и запрограммировать ее для школьного турникета.

Разработка электронной карты позволит упростить всю систему предоставления государственных услуг, и министерства региона уже начали готовить свои предложения по функциям карты. Большинство льгот проходят через Министерство социальной политики: льготы участникам Великой Отечественной войны, помощь малообеспеченным, многодетным семьям и детям, оставшимся без попечения родителей.

Все предложения по использованию услуг электронной карты рабочая группа, состоящая из сотрудников разных ведомств, будет обсуждать в середине февраля. Все подготовленные министерствами разработки будут собраны в единый областной проект, сообщает «Облгазета».