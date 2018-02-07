Полиглоты Нижнего Тагила приняли участие в языковом фестивале в школе №32 (ВИДЕО)

Проверить свои знания о Германии и обо всем, что с ней связано, приехали ученики из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Челябинска.

Конкурс проводится уже в двенадцатый раз. В 2018 году темой мероприятия стал девиз «Будущие чемпионы». Свердловские полиглоты дискутировали по поводу предстоящего чемпионата мира по футболу, а также о том, смогут ли роботы заменить учителей.

Участие в фестивале, по мнению организаторов, поможет ребятам расширить кругозор, а также упростит выбор профессии.

Конкурс разделен на два этапа: тестовые задания, к примеру, связанные с футбольными командами, игроками и странами, а также дискуссия на различные темы.

Многие участники не в первый раз приезжают в Нижний Тагил. Михаил Ляхов из челябинской гимназии пообещал, что обязательно приедет на фестиваль ещё раз.

Начальник управления образования мэрии Нижнего Тагила Игорь Юрлов прокомментировал событие следующим образом:

Очень важным является, конечно, формирование представлений о других странах, о других культурах, о других языках у современного поколения, которое, как нам известно, очень много проводит времени, общаясь в сети Интернет, и посещает другие страны сказал Игорь Юрлов.

Помимо положительных впечатлений все участники фестиваля-конкурса получили сертификаты, а победители были удостоены грамот и призов, передает «Тагил-ТВ».

Видео: «Тагил-ТВ»