Полиглоты Нижнего Тагила приняли участие в языковом фестивале в школе №32 (ВИДЕО)
Школьники из Нижнего Тагила, а также из других близлежащих городов накануне приняли участие в конкурсе «Знаете ли вы Германию?». Мероприятие прошло на базе школы №32 с углубленным изучением отдельных предметов.
Проверить свои знания о Германии и обо всем, что с ней связано, приехали ученики из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Челябинска.
Конкурс проводится уже в двенадцатый раз. В 2018 году темой мероприятия стал девиз «Будущие чемпионы». Свердловские полиглоты дискутировали по поводу предстоящего чемпионата мира по футболу, а также о том, смогут ли роботы заменить учителей.
Участие в фестивале, по мнению организаторов, поможет ребятам расширить кругозор, а также упростит выбор профессии.
Конкурс разделен на два этапа: тестовые задания, к примеру, связанные с футбольными командами, игроками и странами, а также дискуссия на различные темы.
Многие участники не в первый раз приезжают в Нижний Тагил. Михаил Ляхов из челябинской гимназии пообещал, что обязательно приедет на фестиваль ещё раз.
Начальник управления образования мэрии Нижнего Тагила Игорь Юрлов прокомментировал событие следующим образом:
Очень важным является, конечно, формирование представлений о других странах, о других культурах, о других языках у современного поколения, которое, как нам известно, очень много проводит времени, общаясь в сети Интернет, и посещает другие страны сказал Игорь Юрлов.
Помимо положительных впечатлений все участники фестиваля-конкурса получили сертификаты, а победители были удостоены грамот и призов, передает «Тагил-ТВ».
Видео: «Тагил-ТВ»
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