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Полиглоты Нижнего Тагила приняли участие в языковом фестивале в школе №32 (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Полиглоты Нижнего Тагила приняли участие в языковом фестивале в школе №32 (ВИДЕО)

7 февраля, 07:00Общество
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