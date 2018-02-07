«Война» за кулинарию началась между бизнесменом и жильцами тагильского дома (ФОТО)

Вокруг кулинарии «Метелица», расположенной на ГГМ в Нижнем Тагиле, уже год не утихает скандал. Представители ТСЖ возмущены тем, что она открылась на первом этаже жилого дома. Жильцы недовольны тухлым неприятным запахом, который распространяется от общепита по всему подъезду. Кроме того, тагильчанам мешает громко работающая вентиляция.

В ТСЖ заявили, что помещение предназначено для офисов и никакого общепита здесь быть не должно. Проверка прокуратуры и Роспотребнадзора показала, что у кулинарии нет отдельной вытяжки и канализации. На заседании суда, которое состоялось в апреле 2017 года, предпринимателя обязали закрыть кулинарию в течение полугода.

Директор заведения в свою очередь утверждает, что инициатором скандала является одна из местных жительниц, которой нахамила сотрудница кулинарии. Тагильчанка, по словам бизнесмена, подкидывала в помещение мышей и тараканов, а также неоднократно жаловалась в различные инстанции. С проверками приезжали и из области, и из службы судебных приставов. При этом остальные жильцы дома, по словам бизнесмена, раньше были довольны продукцией кулинарии.

Как утверждает директор, в помещении установлена своя труба под вытяжку и отдельная канализация, а претензия прокуратуры заключается в том, что определения «кулинария» нет в классификации городских организаций. Чтобы решить проблему, владелец сменил слово на вывеске на «кафе».

Очередное судебное заседание назначено на 26 февраля. Бизнесмен заявил, что намерен и дальше защищать «Метелицу» и готов направить жалобу в Москву, пишет ИА «Все новости».