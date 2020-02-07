В деревнях и селах под Нижним Тагилом увеличивается количество жителей
В сельских населенных пунктах под Нижним Тагилом начался рост количества жителей и приезжих дачников. По мнению руководителей территориальных администраций, это происходит благодаря решению вопросов благоустройства и жизнеобеспечения, сообщает пресс-служба мэрии.
Первостепенными задачами стали организация уличного освещения, обустройство новых контейнерны хплощадок для сбора ТКО, обслуживание местных дорог и проездов, а также проведение противопожарных мероприятий.
Например, в Висимо-Уткинске в 2019 году заменено 100 опор уличного освещение, кроме того, открыт новый фельдшерско-акушерский пункт и установлены три площадки для сбора мусора.
Как рассказал руководитель Чащинской территориальной администрации Георгий Самойлов, в деревнях стало больше многодетных семей и хозяйств с большим количеством скота.
В прошлом году был выполнен большой объем работ по электрификации, что дало новый стимул для возвращения жителей в деревни,отметил Самойлов.
В поселке Уралец в сентябре этого года будет сдан новый дом, построенный в рамках реализации программы по переселению из ветхого и аварийного жилья.
Проведена большая работа, которая дает свои положительные результаты. Мы будем продолжать развивать сельские территории, их инфраструктуру и, по возможности, проецировать все городские программы на село,подчеркнул глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.