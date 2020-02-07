В деревнях и селах под Нижним Тагилом увеличивается количество жителей

Первостепенными задачами стали организация уличного освещения, обустройство новых контейнерны хплощадок для сбора ТКО, обслуживание местных дорог и проездов, а также проведение противопожарных мероприятий.

Например, в Висимо-Уткинске в 2019 году заменено 100 опор уличного освещение, кроме того, открыт новый фельдшерско-акушерский пункт и установлены три площадки для сбора мусора.

Как рассказал руководитель Чащинской территориальной администрации Георгий Самойлов, в деревнях стало больше многодетных семей и хозяйств с большим количеством скота.

В прошлом году был выполнен большой объем работ по электрификации, что дало новый стимул для возвращения жителей в деревни,отметил Самойлов.

В поселке Уралец в сентябре этого года будет сдан новый дом, построенный в рамках реализации программы по переселению из ветхого и аварийного жилья.