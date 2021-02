В Свердловской области исследователи обнаружили в местной пещере гости гигантского оленя и зуб мамонтенка.

Находки обнаружены в пещере Пыльная. По одной из теорий, в данном месте жили волки, а кости появились из-за того, что животные приносили добычу на место обитания, пишет «КП-Екатеринбург». В пещеру возможно попасть только с использованием специального снаряжения, так как вход расположен на отвесной скале. Найденные спелеологами кости принадлежат огромному оленю, а зуб — детенышу мамонта. Такие животные обитали на Урале и вымерли около семи тысяч лет назад.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter