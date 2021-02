В Верхней Пышме жители одного из домов построили армию снеговиков и одну снежную собаку.

Жители дома № 35 на улице Петрова в Верхней Пышме соорудили 30 снеговиков и снежного пса. Видео «армии» выложил один из жильцов на своей странице во «Вконтакте». Мужчина рассказал, что один из соседей подал пример всем остальным, а теплая погода поспособствовала тому, чтобы местные жители массово вышли на улицы и начали строить снеговиков. Video: Евгений Кочетков во во «Вконтакте» По словам автора видео, некоторые видели в окно происходящие и присоединялись ко всем вместе с детьми.

