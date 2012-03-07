20 самых богатых людей мира за день потеряли $11 млрд долларов
7 марта 2012, 16:33ОбществоОльга
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Состояние 20 богатейших людей планеты за день сократилось в общей сложности на 11,3 миллиарда долларов. Это произошло на фоне резкого спада на мировых фондовых биржах.
По данным индекса Bloomberg Billionaires Index, основатель MicrosoftБилл Гейтс потерял 805,4 миллиона долларов – теперь его состояниеоценивается в 61,3 миллиарда долларов. Состояние американскогомиллиардера Уоррена Баффета сократилось на 407,3 миллиона долларов,составив 43,9 миллиарда долларов. Мировой лидер сталелитейнойпромышленности ArcelorMittal Лакшми Миттал потерял 918 миллионовдолларов, его капитал теперь составляет 22,3 миллиарда долларов. Врезультате Миттал вообще выбыл из топ-20 богатейших людей планеты.
Благосостояниеоснователей Google Inc. Сергея Брина (Sergey Brin) и Ларри Пейджа(Larry Page) снизилось в совокупности на 560 миллионов долларов послетого, как стоимость акций Google сократилась на 1,5%.
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