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20 самых богатых людей мира за день потеряли $11 млрд долларов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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20 самых богатых людей мира за день потеряли $11 млрд долларов

7 марта 2012, 16:33ОбществоОльга
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