20 самых богатых людей мира за день потеряли $11 млрд долларов

По данным индекса Bloomberg Billionaires Index, основатель MicrosoftБилл Гейтс потерял 805,4 миллиона долларов – теперь его состояниеоценивается в 61,3 миллиарда долларов. Состояние американскогомиллиардера Уоррена Баффета сократилось на 407,3 миллиона долларов,составив 43,9 миллиарда долларов. Мировой лидер сталелитейнойпромышленности ArcelorMittal Лакшми Миттал потерял 918 миллионовдолларов, его капитал теперь составляет 22,3 миллиарда долларов. Врезультате Миттал вообще выбыл из топ-20 богатейших людей планеты.