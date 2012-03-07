Как необычно отметить 8 марта в Нижнем Тагиле?

Кино

Отметить международный женский день ночным просмотром кино о прекраснойполовине человечества приглашает арт-группа молодых тагильскиххудожников «Лаборатория событий». В ночь с 9 на 10 мартав «Красногвардейце» покажут фильмы «Беспокойная Анна», «Письма к Эльзе»,«Двойная жизнь Вероники».

Эта «Ночь кино» будет уже 5-й на счету у «Лаборатории». Каждый раз организаторы выбирают тему дляочередного ночного просмотра, а до, после и во время киносеансов дляпосетителей выступают музыкальные группы. В этот раз к любителям киноприсоединятся музыканты «Hamilton Pool» и «Ked’s shoes».

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И, конечно, снова к «Ночи кино» приурочено открытие фотовыставки, на этот раз с актуальным названием «День Ж».

Актуален лиженский образ в работах современных фотографов? Какие формы принимаетженственность в этих работах? Существует ли сегодня идеал женскойкрасоты? Над этими вопросами организаторы предложили поразмыслитьв рамках проекта.

Начало ночного кино-нон-стопа в 20.00.

Экстрим

Не приходилосьпризнаваться в любви в полете? Для бесстрашных и безбашенныхэкстремальщики проводят 8 марта девчачьи прыжки. Девчачьи не потому чток прыжкам приглашаются только девушки, а потому что они, девушки,организуют полетное действо. Девчонки не простые, а сами с большимстажем полетов и прочих экстремальных подвигов.

Организаторы«наденут своими нежными руками на вас систему, отправят наверх, от всейсвоей девчачьей души пристегнут, и полетите вы с 15 метров вниз головой,крича, девкам на радость!» — примерно так все будет выглядеть.

Тандемам тоже найдется место, но не политическим, а влюбленным. Вас пристегнут к веревке вдвоем, да еще и друг за друга.

Заманчиво звучит? Тогда все координаты ищите«В контакте».

Театр и картинг

Еслиперспективу лететь с моста вы воспринимаете с беспокойством (или вообщене воспринимаете), можно подыскать более спокойные, хотя и не такиеоригинальные, варианты времяпровождения. Театр, например. 9 мартав драматическом дают комедию Рэя Куни «Очень женатый таксист», а 10-го — бессмертного гоголевского «Ревизора».

Кстати,о Гоголе. Какой русский не любит быстрой езды? Если вы не относитеськ этой подозрительной категории русских, да еще при этом являетесьженщиной, 8 марта в картинг-клубе К2 вам обещают «особое, праздничноевнимание». Ради этого стоит узнать, что такое картинг, если покане знаете.

Но главное не то, где вы будете отмечать праздник,а с кем. Если есть хорошая компания и весеннее настроение, праздник самвас найдет. С наступающим!