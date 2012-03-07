В Нижнем Тагиле усилят контроль за загрязнением воздуха

В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле мониторинг воздуха проводится уже непервый год. Для этого используются автоматические станции «СКАТ», пишет«Областная газета». Они действуют по компьютерной программе, определяячистоту воздуха с помощью специального оборудования. После чего данныепередаются в Центр экологического мониторинга и контроля.

Французскиеспециалисты предложили усовершенствоватьустановки «СКАТ» и интегрировать в них своюсистему. Благодаря этому появится возможность получать болеекачественные и точные данные.

Новый проект будет осуществляться врамках подготовки к чемпионату мира по футболу и выставке «Экспо-2020». На Средний Урал для участия в мероприятиях приедет многогостей со всего мира. Можно сказать, вопрос чистоты воздуха становитсяне только экологическим, но и политическим.