В Нижнем Тагиле усилят контроль за загрязнением воздуха
Специалисты из Франции предложили усовершенствовать систему мониторинга атмосферного воздуха в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Минприроды одобрило это предложение.
В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле мониторинг воздуха проводится уже непервый год. Для этого используются автоматические станции «СКАТ», пишет«Областная газета». Они действуют по компьютерной программе, определяячистоту воздуха с помощью специального оборудования. После чего данныепередаются в Центр экологического мониторинга и контроля.
Французскиеспециалисты предложили усовершенствоватьустановки «СКАТ» и интегрировать в них своюсистему. Благодаря этому появится возможность получать болеекачественные и точные данные.
Новый проект будет осуществляться врамках подготовки к чемпионату мира по футболу и выставке «Экспо-2020». На Средний Урал для участия в мероприятиях приедет многогостей со всего мира. Можно сказать, вопрос чистоты воздуха становитсяне только экологическим, но и политическим.
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