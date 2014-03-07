В Нижнем Тагиле управляющие компании подали в суд на администрацию города. Им удалось вернуть долги

Управляющие компании «Квартал НТ» и «УправДом» обратились в суд, подав заявление на администрацию Нижнего Тагила. Первым, кстати, город задолжал более 171 тысячи рублей за обслуживание дома по адресу Красногвардейская, 8а, плюс проценты с января 2009 по апрель 2013 года. Им удалось вернуть более 116 тысяч рублей.

Управляющая организация «УправДом» потребовала взыскать с мэрии более 81 тысячи рублей. Оказывается, администрация в течение двух лет не оплачивала текущий и капитальный ремонт подвала многоэтажки по Горошникова, 72, передает агентство «Уралинформбюро». По решению суда, иск был удовлетворен частично – мэрия выплатила долги вместе с процентами. Всего более 79 тысяч рублей.

А тем временем, нашумевшее дело, связанное с экс-начальником управления ЖКХ в Нижнем Тагиле, передано из городской полиции в областную – в отдел №6 ГСУ ГУ МВД по Свердловской области. Напомним, в отношении Валерия Кузьминых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество».