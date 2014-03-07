Завтра в нашем городе откроется новый гипермаркет верхней одежды «Мехамания»
7 марта 2014, 09:00ОбществоПавел Сидоренко
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Только 8 и 9 марта 2014 года в честь открытия нового гипермаркета «Мехамания - Нижний Тагил» для всех своих покупателей установил самые привлекательные цены на зимнюю одежду.
Только два дня шубу из норки в «Мехамании» можно купить всего от 19500 рублей, а модный жилет из чернобурки от 4499 рублей. Широкий ассортимент мутоновых шуб от 9500 рублей. Практичные дубленки от 8500 рублей, осеннее пальто от 1499 рублей. Огромное цветовое разнообразие текстильных курток от 499 рублей.
Вы желаете встретить весну при полном параде? Вы из тех, кто считает деньги и тратит их с умом? Тогда вам точно стоит посетить гипермаркет верхней одежды «Мехамания».
Торопитесь – количество товара по низким ценам ограниченно. Только в торгово-развлекательном центре «КИТ» по адресу: г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе 49.
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