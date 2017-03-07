Подростки-хулиганы из Нижнего Тагила проникли в подъезд через крышу дома на Красном камне и украли дверной звонок (ФОТО, ВИДЕО)

В одном из подъездов дома №21 на ул. Жуковского с двери жильцов был сорван Wi-Fi-звонок. Поскольку для подъезда, где все друг друга знают, такой инцидент оказался в новинку – жильцы попросили отследить произошедшее по камерам видеофиксации, установленным в доме.

Вскоре выяснилось, что звонок сорвали двое подростков в то время, когда спускались по лестнице вниз. Тем не менее, как они попали в подъезд, у кого были в гостях, понять не удавалось. Просмотр записей за предыдущие несколько дней показал – молодые люди не поднимались по той лестнице, спускаясь с которой сорвали звонок.

После просмотра видеозаписей с другого ракурса стало ясно – подростки со слесарным инструментом проникли на крышу благодаря пожарной лестнице, потом оказались на чердаке, а затем спустились по подъездным лестницам. После чего молодые люди вышли на улицу, забрали какой-то инструмент около пожарной лестницы и ушли по своим делам.

Подростки подходят к дому №21 на ул Жуковского.

Подростки покидают подъезд дома.

Без ответа оставались вопросы – что понадобилось молодым людям на чердаке ничем не примечательного дома? Зачем проникать в обычный подъезд через крышу? Для чего молодым людям слесарный инструмент?

Искать ответы на эти вопросы журналист TagilCity.ru отправился в компании жильца подъезда, желающего помочь расследованию.

Едва не потеряв голову (в прямом смысле этого слова) от удара головой в темноте об одну из балок на крыше, журналист TagilCity.ru принялся к исследованию чердака этого жилого дома. Там, кроме голубиных перьев и тополиного пуха, удалось обнаружить:

Постройку из шифера неопределённого назначения.

Следы на крыше в снегу, ведущие к одному из проёмов.

Выход на крышу рядом с тем местом, откуда накануне на жителя Нижнего Тагила полетела глыба изо льда и снега, едва не убив его.

Закрытые и неповреждённые ящики с оборудованием операторов связи.

Я думал, что подростки проникали на крышу, чтобы украсть что-то из аппаратуры. Но, судя по всему, я был не прав. Ящики целы. Вероятно, они не нашли, того, что искали, и в качестве «утешительного приза» сорвали звонок с одной из дверей поделился сопровождающий с журналистом TagilCity.ru.

Не обнаружив видимых следов правонарушений, по возвращении с холодной и мрачной крыши в тёплый и хорошо освещаемый офис, журналист TagilCity.ru связался с представителями городских провайдеров.

С начала текущего года краж оборудования нашей компании в указанном районе [Красный камень – прим. ред.] -- не происходило рассказал журналистам TagilCity.ru представитель компании «Инсис».

Обычно, если происходят подобные инциденты, виновников мы находим очень быстро и самостоятельно передаем в руки правоохранительных органов. С начала текущего года на Красном камне подобных ситуаций не происходило рассказали журналистам TagilCity.ru представители компании Convex.

Информацию от провайдеров подтвердили и полицейские Нижнего Тагила.

Участковый уполномоченный сообщил, что в указанном районе заявлений о случаях краж или вандализма от операторов связи не поступало рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.

Таким образом, на вопрос о том, что делают подростки на чердаке со слесарным инструментом, не смогла ответить даже полиция.