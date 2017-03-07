Воды с червями больше не будет: очистные сооружения под Нижним Тагилом снова заработали
На прошлой неделе под Нижним Тагилом запустили в работу очистные сооружения Черноисточинского гидроузла. Их, напомним, зимой останавливали для ежегодной профилактики и очистки.
Время для проведения профилактики выбрано не случайно. Зимой вода в Черноисточинском водоёме наиболее чистая. Впрочем, это не уберегло жителей Нижнего Тагила от неприятных сюрпризов — с середины декабря до конца января жителям ГГМ в воде часто попадались мертвые личинки комаров и водоросли.
Мэрия Нижнего Тагила разрешила компании «Водоканал-НТ» с 3 марта запустить в работу очистные сооружения:
Там очищали отстойники, шламонакопители. Все пять очищены и запущены в работу сообщили в пресс-службе администрации города.
Из Черноисточинского гидроузла снабжаются дома на ГГМ и Вагонке. Их жители положительно оценили эффект от возобновления работы очистных сооружений:
Эффект виден — вода голубая, но сильно пахнет хлоркой. Единственная проблема, которая появилась параллельно, дурно пахнет горячая вода. У меня, например, соседи на первом этаже все жалуются. Запах неприятный, прямо как канализационный. Это и на Вагонке, и на Гальянке рассказал эколог-общественник из Нижнего Тагила Андрей Волегов.
Для горячего водоснабжения вода берется из Нижнетагильского пруда. Это, по мнению эколога, говорит о том, что вода в Нижнетагильском пруду плохого качества. Горячая вода дурно пахла около 5 дней, а затем запах почти пропал.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru