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Воды с червями больше не будет: очистные сооружения под Нижним Тагилом снова заработали
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Воды с червями больше не будет: очистные сооружения под Нижним Тагилом снова заработали

7 марта 2017, 15:05ОбществоДенис Таратонов
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