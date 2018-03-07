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128 мест для голосования за объекты благоустройства организуют в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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128 мест для голосования за объекты благоустройства организуют в Нижнем Тагиле

7 марта, 16:35Общество
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