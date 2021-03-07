«СибурТюменьГаз»: ЧП в Югре удалось быстро устранить

И при этом технологичность организации проявляется не только в строительстве новых заводов, различных цифровых системах, но и в оперативности реагирования на возможные ЧП, в подготовленности персонала. В этом плане произошедшая на Югре утечка пропан-бутана вполне показательна, пишет Kp.ru. Компания «СибурТюменьГаз», на чьем продуктоводе недавно произошла авария, показала возможность и умение в кратчайшие сроки реагировать на техногенные ЧП.
Сотрудники организации сразу наладили контакт с МЧС, Росприроднадзором, Ростехнадзором и органами власти, были разработаны совместные шаги по ликвидации аварии и ее последствий, причем в кратчайшие сроки. «Не секрет, что во время таких ЧП дорога каждая минута, во время происшествия на Оби без промедления была задействована вся цепочка от рядовых сотрудников до руководства предприятия. Это говорит о том, что компания контролирует ситуацию и предусматривает реакцию на внештатные ситуации», — заявил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. «СибурТюменьГаз» очень быстро отреагировала на утечку газа, все основные работы по утилизации оставшихся продуктов газопереработки были завершены в течение нескольких часов, информация о ходе работы в онлайн-режиме передавалась в оперативный штаб.
В настоящее время все предприятия компании работают в штатном режиме. Транспортировка продуктов газопереработки из Нижневартовского ГПЗ на Южно-Балыкскую головную насосную станцию ведется через основную линию газопровода. «Специалисты „СибурТюменьГаза“ завершают работы по утилизации оставшихся продуктов газопереработки в отсеченном участке нитки газопродуктопровода Нижневартовский ГПЗ — Южно-Балыкский ГПЗ после обнаружения пропуска на подводном переходе через реку Обь», — заявил генеральный директор компании Александр Тепляков.
Поскольку от места аварии до ближайшего населенного пункта больше 40 км, никакой опасности для людей ЧП не представляет. «Такая быстрая ликвидация ЧП и слаженная работа специалистов компании и профильных органов позволяют надеяться на то, что компания также быстро сделает для себя выводы и наладит безаварийную работу участка», — резюмировал Павел Сигал.
В самое ближайшее время этот и другие участки газопровода Нижневартовский ГПЗ — Южно-Балыкский ГПЗ проверят, а в причинах аварии будут разбираться специалисты. «Информации пока не так много, но из того, что уже известно можно предположить, что ситуация на продуктопроводе не приведёт к серьёзным последствиям для окружающей среды. Дело в том, что речь идёт об утечке так называемой широкой фракции углеводородов (ШФЛУ). В основном она состоит из пропана и бутана, летучих углеводородов. К примеру, температура кипения бутана — минус один градус по Цельсию, пропана — минус 42 градуса. На фоне зимней погоды часть этих соединений не испаряется моментально, но в перспективе угрозы загрязнения окружающей среды они не создают. В этом принципиальное отличие, скажем, от утечек нефти, где таким простым способом проблему решить не удаётся. Но летучесть создаёт и повышенную пожароопасность, поэтому и произошло возгорание, которое уже было локализовано и ликвидировано», — заявил аналитик Rupec Александр Собко.