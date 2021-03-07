«СибурТюменьГаз»: ЧП в Югре удалось быстро устранить

В самое ближайшее время этот и другие участки газопровода Нижневартовский ГПЗ — Южно-Балыкский ГПЗ проверят, а в причинах аварии будут разбираться специалисты. «Информации пока не так много, но из того, что уже известно можно предположить, что ситуация на продуктопроводе не приведёт к серьёзным последствиям для окружающей среды. Дело в том, что речь идёт об утечке так называемой широкой фракции углеводородов (ШФЛУ). В основном она состоит из пропана и бутана, летучих углеводородов. К примеру, температура кипения бутана — минус один градус по Цельсию, пропана — минус 42 градуса. На фоне зимней погоды часть этих соединений не испаряется моментально, но в перспективе угрозы загрязнения окружающей среды они не создают. В этом принципиальное отличие, скажем, от утечек нефти, где таким простым способом проблему решить не удаётся. Но летучесть создаёт и повышенную пожароопасность, поэтому и произошло возгорание, которое уже было локализовано и ликвидировано», — заявил аналитик Rupec Александр Собко.