Подготовка к сезону лесных и торфяных пожаров началась в Свердловской области

Ответственные за готовность в борьбе с торфяными и лесными пожарами будут готовиться к необходимым мероприятиям. Так, будут обновлены и скорректированы площади лесных массивов и утвержден план тушения. Специалисты заново пройдут обучение по тактике и техники тушения таких возгораний.