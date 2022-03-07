Подготовка к сезону лесных и торфяных пожаров началась в Свердловской области

Подготовка к сезону лесных и торфяных пожаров началась в Свердловской области
Подготовка к сезону лесных и торфяных пожаров началась в Свердловской области
Сегодня, 17:08ОбществоФото: 1MI
Распоряжение об обеспечении пожарной безопасности в лесных массивах на территории Свердловской области в 2022 году подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.

Ответственные за готовность в борьбе с торфяными и лесными пожарами будут готовиться к необходимым мероприятиям. Так, будут обновлены и скорректированы площади лесных массивов и утвержден план тушения. Специалисты заново пройдут обучение по тактике и техники тушения таких возгораний.

Защиту населенных пунктов от пожаров будут обеспечивать местные власти. Лесничества в необходимом объеме оснастят системами и средствами предупреждения и тушения пожаров и топливом. Также заранее будут очищены от горючих материалов полосы отвода автомобильных дорог, сообщает депортамент информационной политики региона.

Напомним, в 2021 году ситуация с лесными пожарами в Свердловской области обстояла не лучшим образом из-за жаркой погоды. Из-за задымления приходилось эвакуировать жителей, в том числе и из санаториев.

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Свердловская областьЕвгений Куйвашевлеспожары в Свердловской области
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