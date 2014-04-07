Франция в Нижнем Тагиле: для любителей открывается «Неделя французского кино»

В программе фестиваля легендарные картины современного кинематографа Франции, собравшие множество положительных отзывов у себя на родине. Среди фильмов – экранизации одноименных романов («Вилла Амалия»), документальное кино («Басни Лафонтена»), драмы, комедии и сюрприз для многих – анимационные ленты.

Организаторы верят, что интереснейшие картины соберут «своих зрителей». На «неделю» ждут тех, кто не ограничивается популярным кино, а любит подумать над сюжетом, обсудить фильм с единомышленниками и просто вынести глубокий жизненный урок. Где, как не в фильме людям расскажут обо всех тонкостях человеческой натуры и о том, как человек принимает все сложности жизни?

Вот лишь некоторые фильмы.

Вилла Амалия / Villa Amalia, режиссер Бенуа Жако, драматическая комедия, 16+. Экранизация одноименного романа Паскаля Киньяра.

Однажды Анн увидела, как Тома обнимает другую женщину. Это открытие стало последней каплей, и тогда она принимает решение расстаться с ним и изменить свою жизнь… Она занимается музыкой, которая дает ей опору и доход, но и она не сможет удержать рядом с Тома. Благодаря Жоржу, другу детства, Анн порывает с прошлым и уезжает на остров, где и находится Вилла Амалия, в надежде обрести себя и вернуться к жизни. Фильм про то, как страшно, но можно изменить свою жизнь после 35 и как мы неизменно превращаемся в то, от чего бежим.

Жан с Луны / Jean de la Lune, режиссер Стефан Шеш.

Жан живет один на Луне. Он решает улететь на Землю. Однажды, он садится на хвост кометы и прилетает к нам. Его преследует Президент Мира, поскольку он считает его захватчиком. Чтобы убежать от него, Жану приходится рассчитывать на детей и своих друзей.

Кот раввина / Le chat du rabbin, режиссеры Жоанн Сфар, Антуан Делево, анимация, приключения, 16+.

Алжир, 20-е годы. Раввин Сфар живет вместе со своей дочерью, крикливым попугаем и высокоинтеллектуальным котом- проказником. Однажды кот съедает попугая и… начинает говорить. За маленькой ложью тянется череда его приключений. Чувствуя в себе еврейские корни, Кот жаждет провести для себя обряд посвящения- бар-мицву! Пара сумасшедших русских, раввин с Котом и певец колесят по Африке в поисках приключений и жизненного опыта. Немного романтики, немного приключений, рассуждений о религии, дружбе и преданности и много саркастичных и неглупых замечаний от Кота. Еврейская мудрость на фоне арабских мотивов- мультфильм взрослым для размышлений о вечном.

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