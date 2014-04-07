В Нижнем Тагиле состоялся митинг: «Мобилизация патриотических сил» (ФОТО)

В очередной раз активисты пытаются привлечь внимание горожан к тому, что стране необходимы изменения. К сожалению, на данном этапе количество желающих составило всего 11 человек. А по всей стране тысячи людей принимают в мероприятиях НОД. Однако, по сути, доля населения мала, чтобы решать вопросы, связанные с судьбой страны.

Не забывайте, что СССР распался благодаря тому, что 500 тысяч человек вышло на улицу. А население СССР на тот момент составляло 293 миллиона человек. А это значит, что 0,17 людей решили судьбу за остальные 99,83 людей. В наши дни этот сценарий повторяется на болотной площади Навальным. Про Украину можно вообще молчать высказывают свою точку зрения организаторы.

На митинге затронули вопросы федерального значения – национализация Центрального Банка, изменения в Конституции. Кроме того, выступающие призывали СМИ говорить правду. «Каждый человек, вышедший на митинг, - опора для нашего президента и национального лидера для воплощения идей в жизнь, для реализации конкретных законов».

Добавим, что именно НОД не так давно организовал пикет в поддержку политики Владимира Путина.

Фотографии предоставил Евгений Фофанов