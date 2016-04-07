Мигрантов в Нижнем Тагиле стало меньше

Сейчас в Нижнем Тагиле официально проживает 2369 мигрантов. Это мужчины, которые приехали в Нижний Тагил работать, а также женщины и дети. Чтобы официально устроиться на работу, им необходим специальный патент. Показателен тот факт, что за первые три месяца этого года такой патент приобрели 123 человека. Это намного меньше, чем в прошлом году, тогда за этот же период патент оформили 585 иностранцев.