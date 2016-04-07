Мигрантов в Нижнем Тагиле стало меньше
Количество иностранных граждан в Нижнем Тагиле уменьшилось. Это связывают с изменившейся в РФ экономической ситуацией. Число прибывающих в город мигрантов уменьшилось, а тех, кто решил вернуться на родину, стало больше.
Сейчас в Нижнем Тагиле официально проживает 2369 мигрантов. Это мужчины, которые приехали в Нижний Тагил работать, а также женщины и дети. Чтобы официально устроиться на работу, им необходим специальный патент. Показателен тот факт, что за первые три месяца этого года такой патент приобрели 123 человека. Это намного меньше, чем в прошлом году, тогда за этот же период патент оформили 585 иностранцев.
Полиции удалось выявить 29 мигрантов, работавших без патента. За это к ответственности были привлечены 35 работодателей.
Сейчас нет никаких причин, которые могли бы вызвать приток мигрантов в Нижний Тагил. Здесь нельзя не вспомнить об избиении мигранта представителем миграционной службой во время проверки автомастерской.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru