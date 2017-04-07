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26% первоклассников Нижнего Тагила имеют временную регистрацию: многие из них прописаны фиктивно для зачисления в престижные школы (ВИДЕО)
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26% первоклассников Нижнего Тагила имеют временную регистрацию: многие из них прописаны фиктивно для зачисления в престижные школы (ВИДЕО)

7 апреля 2017, 16:10ОбществоПавел Щербина
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