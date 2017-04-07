26% первоклассников Нижнего Тагила имеют временную регистрацию: многие из них прописаны фиктивно для зачисления в престижные школы (ВИДЕО)

Вернувшись с региональной недели из Нижнего Тагила, парламентарий рассказал о сложившейся на текущий момент статистке по регистрации детей в первые классы школ.

По данным депутата, в 18 из 64 школ Нижнего Тагила более 20% первоклассников имеют временную регистрацию. В 4 школах таких первоклассников более 40%. Ещё в 4 школах количество первоклассников с временной регистрацией составляет от 60 до 87%.

Озабоченность депутата вызывает тот факт, что подобная ситуация приводит к нарушению прав детей, проживающих неподалёку от престижных школ. Поскольку из-за переполненности таких школ дети лишаются возможности учиться рядом с домом.

Кроме того, на временных регистрациях первоклассников возник, по данным депутата, настоящий теневой бизнес. Родители платят от 50 до 100 тысяч рублей гражданам, проживающим в районе престижных школ, за то, чтобы формально прописать к ним детей.

О том, как с этой ситуацией справляются школы Нижнего Тагила, журналисты TagilCity.ru поговорили с городскими педагогами.

В прошлом году я писала заявление в прокуратуру с просьбой защитить права детей, проживающих непосредственно в районе гимназии и разобраться с людьми, которые торгуют пропиской. Факты были проверены. При зачислении в этом году из 100 первоклассников 19 были с временной регистрацией. Все остальные, якобы, с постоянной. Но в некоторых квартирах были постоянно зарегистрированы несколько первоклассников с разными фамилиями. У меня нет ни прав, ни возможностей решать эти проблемы. Этим должны заниматься другие городские службы отметила директор Политехнической гимназии - Елена Дьячкова.

Педагог отметила, что на ГГМ в настоящее время наблюдается нехватка школ. А из-за граждан, временно регистрирующих у себя школьников, эта проблема усугубляется. Поскольку школам ГГМ приходится также принимать детей из других районов.

Напомним, в день начала регистрации детей в первые классы школ Нижнего Тагила, в городе возник большой ажиотаж.

Однако с проблемами из-за временной регистрации детей столкнулись не все городские лицеи и гимназии.

В соответствии с законом, мы принимаем как детей с временной регистрацией, так и с постоянной. Никаких ограничений в связи с пропиской мы не делаем. Никаких конфликтных ситуаций или ситуаций, которые вызывали бы негативные эмоции, в этом году у нас с родителями не возникало рассказала журналистам TagilCity.ru заместить директора по учебной работе Гимназии №86 - Татьяна Банникова.

Так или иначе, но из-за того, как в Свердловской области ситуация сложилась в целом, существует вероятность отмены результатов зачисления в первые классы.