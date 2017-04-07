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Как фонарь помогает чинить интернет, или Один день из жизни интернет-спасателя «Ростелеком»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Как фонарь помогает чинить интернет, или Один день из жизни интернет-спасателя «Ростелеком»

7 апреля 2017, 09:00Обществоoffice@tagilcity.ru
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