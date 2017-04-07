Как фонарь помогает чинить интернет, или Один день из жизни интернет-спасателя «Ростелеком»

Иван Целуев — интернет-спасатель компании «Ростелеком».За рабочую смену он успевает выполнить около 10 заявок. Главное требование – сделать работу быстро и качественно, чтобы клиентам не приходилось вызывать мастера повторно.

Обрывы на линии мастер находит с помощью специального фонарика, «высвечивая» повреждение. Несколько минут «ювелирной» работы со сварочным аппаратом - и услуга снова работает.

«При работе с оптоволокном требуется тщательность, так как без защиты кабель очень хрупкий и тонкий, впрочем и при общении с клиентом важно быть аккуратным, вежливым. Разнообразие задач, стремительное развитие технологий заставляет развивать свои навыки признается интернет-спасатель Иван.

Учиться мастерам приходится постоянно: «Ростелеком» активно модернизирует инфраструктуру связи. Массово, по всей стране, компания строит оптическую сеть по технологии GPON. Технология предусматривает проведение оптического кабеля напрямую в квартиру, что позволяет обеспечить скорость интернета до 200 Мбит/с.

В этом отличие от витой пары, которая используется на последнем этапе в других технологиях. При использовании GPON объем и скорость передаваемой информации не ограничивается медной линией. «Оптика» прокладывается от станции до квартиры абонента.

Оптический кабель не толще волоса, но его пропускная способность дает возможность работать со сколь угодно «тяжелым» контентом, будь то фильмы HD, различные онлайн-игры и сервисы дистанционного образования.

Помимо технических навыков, очень важным для специалиста компании «Ростелеком» является и умение находить общий язык с людьми.