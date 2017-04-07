Туркменская диаспора появилась в Екатеринбурге

Туркменские студенты вузов и ссузов исполнили на сцене Дома актёров танцы. Также организаторы угощали гостей национальными блюдами.

Главой Союза стал Алишер Маткрубанов. Он призвал всех туркменов, живущих в Свердловской области, объединиться вокруг новоиспеченной национально-культурной организации, передает Областная газета.

Интересно, что Туркмения является давним деловым партнёром нашего региона. Товарооборот в ходе экспорта составил 33 миллиарда долларов. Туркмения производит на Урале закупки оборудования, станков и леса, поскольку специализируется на добыче газа и нефти.