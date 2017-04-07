Туркменская диаспора появилась в Екатеринбурге
7 апреля 2017, 09:15Общество
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В столице Урала на протяжении двух месяцев действует Союз туркменистанцев Урала. Накануне самая молодая национально-культурная организация на Урале провела своеобразную презентацию.
Сюжеты: Екатеринбург
Туркменские студенты вузов и ссузов исполнили на сцене Дома актёров танцы. Также организаторы угощали гостей национальными блюдами.
Главой Союза стал Алишер Маткрубанов. Он призвал всех туркменов, живущих в Свердловской области, объединиться вокруг новоиспеченной национально-культурной организации, передает Областная газета.
Интересно, что Туркмения является давним деловым партнёром нашего региона. Товарооборот в ходе экспорта составил 33 миллиарда долларов. Туркмения производит на Урале закупки оборудования, станков и леса, поскольку специализируется на добыче газа и нефти.
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