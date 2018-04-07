Четыре двора в Нижнем Тагиле будут первоочерёдно благоустроены в 2019 году
7 апреля, 09:15Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Четыре дворовые территории Нижнего Тагила будут благоустроены в первую очередь в 2019 году. Речь идёт о тех объектах, которые заняли по результатам голосования 6 и 7 строки.
Сюжеты: Нижний Тагил
В администрации Нижнего Тагила накануне подвели итоги голосования по улучшению дворов города. Всего в список вошли 648 объектов. Напомним, очерёдность проведения реконструкции определили по активности местных жителей.
Четыре двора, о которых идёт речь, также оказались в числе лидеров голосования. Однако их благоустройство отложено на 2019 год, поскольку по объектам не были вовремя сданы проектные документации, рассказали в пресс-службе мэрии. В их числе следующие объекты:
- Зари, 11;
- Красногвардейская, 10;
- Невьянский переулок, 3;
- Садовая, 44.
Жители, дворы которых набрали наибольшее количество голосов, увидят реконструированные территории в текущем 2018 году. Кроме того, определён перечень 18-ти мест общественного отдыха, которые предстоит улучшить в период с 2018 по 2022 годы.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей