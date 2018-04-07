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Четыре двора в Нижнем Тагиле будут первоочерёдно благоустроены в 2019 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Четыре двора в Нижнем Тагиле будут первоочерёдно благоустроены в 2019 году

7 апреля, 09:15Общество
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