Четыре двора в Нижнем Тагиле будут первоочерёдно благоустроены в 2019 году

В администрации Нижнего Тагила накануне подвели итоги голосования по улучшению дворов города. Всего в список вошли 648 объектов. Напомним, очерёдность проведения реконструкции определили по активности местных жителей.

Четыре двора, о которых идёт речь, также оказались в числе лидеров голосования. Однако их благоустройство отложено на 2019 год, поскольку по объектам не были вовремя сданы проектные документации, рассказали в пресс-службе мэрии. В их числе следующие объекты: