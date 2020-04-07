Медведев: волонтеры ЕР обрабатывают тысячи заявок на адресную поддержку в день
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сообщил, что они будут оказывать необходимую помощь жителям всех регионов РФ до того времени, пока пандемия не пойдет на спад.
«Нами был организован федеральный ситуационный центр, который каждый день обрабатывает огромное число звонков и организует работу более 80 тысяч волонтеров по всей России. Тысячи заявок на оказание адресной помощи исполняются в режиме реального времени. Добровольцы осуществляют доставку гражданам продуктов питания и средств защиты, заботятся о пожилых, помогают членам семей медицинских работников, которые целые сутки находятся в больницах», — передает слова Медведева kursdela.biz.
Также он добавил, что свои лучшие качества демонстрируют волонтеры, представители общественных организаций и бизнеса.
«Президент России назвал целый комплекс мер по поддержке бизнеса. Из различных изданий мы получаем информацию о том, что в регионах далеко не каждый услышал этот призыв. И мы понимаем, что такая ситуация недопустима. «Единая Россия» должна оказывать юридическую помощь на профессиональном уровне, партия об этом договаривалась, для всех категорий населения, а также для бизнеса. Еще среди важнейших задач «Единой России» — защита прав лиц, которые находятся в непростых условиях, в том числе тех, кто может попасть под увольнение».
«Кризис есть кризис и нередко такие решения принимаются, но иногда они не только противозаконны, но также и несправедливы. Вместе с адресной поддержкой важно защитить права людей. Это относится к трудовым правам, правам на получение мер государственной помощи. С помощью экспертов Правозащитного центра партии нами будет усилена работа по озвученным направлениям», — сообщил он.
При этом секретарь генсовета партии Андрей Турчак рассказал о дефиците транспорта.
«Вследствие этого мы, урезая свои управленческие траты, решили предоставить часть денежных средств для закупки транспорта — по две-три единицы для каждого субъекта — с той целью, чтобы снять данный вид нагрузки с транспортных систем региональных минздравов», — уточнил он.
Как передает портал партии «Единая Россия», при обсуждениях члены волонтерских центров в регионах рассказали о своем опыте оказания помощи гражданам и медицинским работникам. В том числе, представители Московского отделения партии договариваются с компаниями по поводу обеспечения медиков горячим питанием. В Нижнем Новгороде эту работу уже организовали. В Татарстане силами единороссов была совершена закупка двух десятков аппаратов ИВЛ. Партия выделяет волонтерам топливные карты и средства индивидуальной защиты. Большое количество масок в различных регионах РФ было передано медицинским и социальным работникам, а также сотрудникам «Почты России», МЧС и УВД.
Секретарь Свердловского отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий сообщил, что ряд производственных предприятий откликнулись на призывы помочь в период распространения коронавируса:
«Предприятия, выпускающие аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), увеличили свои мощности. Так «Уральский приборостроительный завод» увеличил выпуск аппаратов для федеральных нужд, а «Уральский оптико-механический завод» увеличил такую работу в масштабах области. Ряд других предприятий начали выпуск средств защиты: начиная от масок и заканчивая противоинфекционными костюмами. Профильное министерство области разослало типовые рекомендации по изготовлению средств защиты, и, на сегодняшний день, только в Горнозаводском управленческом округе Свердловской области уже 13 предприятий перепрофилировались под нужды борьбы с вирусом», - сообщил лидер свердловских единороссов.
Виктор Шептий также отметил, что бизнес откликается на просьбы волонтеров, которые сейчас активно оказывают помощь пожилым гражданам. Так в региональный волонтерский центр ЕР на прошлой неделе были доставлены необходимые для работы ребят медицинские маски и антисептик.
С 25 марта по 05 апреля региональным волонтерским центром ЕР отработано 537 заявок от одиноких пенсионеров, инвалидов и ветеранов, которым понадобилась помощь в покупке продуктов, медикаментов, средств гигиены и отплате коммунальных услуг. Также поступило более 600 звонков от граждан, которым требовалась консультация по поведению в условиях пандемии коронавирусной инфекции, действующим в регионе ограничениям и другим вопросам.