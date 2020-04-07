Медведев: волонтеры ЕР обрабатывают тысячи заявок на адресную поддержку в день

«Нами был организован федеральный ситуационный центр, который каждый день обрабатывает огромное число звонков и организует работу более 80 тысяч волонтеров по всей России. Тысячи заявок на оказание адресной помощи исполняются в режиме реального времени. Добровольцы осуществляют доставку гражданам продуктов питания и средств защиты, заботятся о пожилых, помогают членам семей медицинских работников, которые целые сутки находятся в больницах», — передает слова Медведева kursdela.biz.

Также он добавил, что свои лучшие качества демонстрируют волонтеры, представители общественных организаций и бизнеса.

«Президент России назвал целый комплекс мер по поддержке бизнеса. Из различных изданий мы получаем информацию о том, что в регионах далеко не каждый услышал этот призыв. И мы понимаем, что такая ситуация недопустима. «Единая Россия» должна оказывать юридическую помощь на профессиональном уровне, партия об этом договаривалась, для всех категорий населения, а также для бизнеса. Еще среди важнейших задач «Единой России» — защита прав лиц, которые находятся в непростых условиях, в том числе тех, кто может попасть под увольнение».

«Кризис есть кризис и нередко такие решения принимаются, но иногда они не только противозаконны, но также и несправедливы. Вместе с адресной поддержкой важно защитить права людей. Это относится к трудовым правам, правам на получение мер государственной помощи. С помощью экспертов Правозащитного центра партии нами будет усилена работа по озвученным направлениям», — сообщил он.

При этом секретарь генсовета партии Андрей Турчак рассказал о дефиците транспорта.

«Вследствие этого мы, урезая свои управленческие траты, решили предоставить часть денежных средств для закупки транспорта — по две-три единицы для каждого субъекта — с той целью, чтобы снять данный вид нагрузки с транспортных систем региональных минздравов», — уточнил он.

Как передает портал партии «Единая Россия», при обсуждениях члены волонтерских центров в регионах рассказали о своем опыте оказания помощи гражданам и медицинским работникам. В том числе, представители Московского отделения партии договариваются с компаниями по поводу обеспечения медиков горячим питанием. В Нижнем Новгороде эту работу уже организовали. В Татарстане силами единороссов была совершена закупка двух десятков аппаратов ИВЛ. Партия выделяет волонтерам топливные карты и средства индивидуальной защиты. Большое количество масок в различных регионах РФ было передано медицинским и социальным работникам, а также сотрудникам «Почты России», МЧС и УВД.

Секретарь Свердловского отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий сообщил, что ряд производственных предприятий откликнулись на призывы помочь в период распространения коронавируса:

«Предприятия, выпускающие аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), увеличили свои мощности. Так «Уральский приборостроительный завод» увеличил выпуск аппаратов для федеральных нужд, а «Уральский оптико-механический завод» увеличил такую работу в масштабах области. Ряд других предприятий начали выпуск средств защиты: начиная от масок и заканчивая противоинфекционными костюмами. Профильное министерство области разослало типовые рекомендации по изготовлению средств защиты, и, на сегодняшний день, только в Горнозаводском управленческом округе Свердловской области уже 13 предприятий перепрофилировались под нужды борьбы с вирусом», - сообщил лидер свердловских единороссов.

Виктор Шептий также отметил, что бизнес откликается на просьбы волонтеров, которые сейчас активно оказывают помощь пожилым гражданам. Так в региональный волонтерский центр ЕР на прошлой неделе были доставлены необходимые для работы ребят медицинские маски и антисептик.