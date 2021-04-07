Сегодня, 13:59ОбществоФото: Александр Елохин

Дождь и потепление до +19 ожидаются в Нижнем Тагиле в ближайшие дни

По прогнозам синоптиков дождь и потепление придут в Нижний Тагил в ближайшие дни. А в выходные будет по-летнему тепло — до +19 градусов.

В четверг, 8 апреля метеорологические службы прогнозируют на территории Среднего Урала переменную облачность и осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха не поднимется выше +5…+7 градусов.

К пятнице восточный ветер сменится на южный, а к субботе, 10 апреля потеплеет до +17…+19 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до -1 градуса. Осадков в эти дни в центральной части региона не обещается. Дождь в дневное время возможен на севере области.

В предстоящие выходные дни и в первой половине следующей недели погоду определит усиливающийся антициклон, атмосферное давление значительно повысится, рассказали в Уралгидромете.

Сюжеты:
ЭкологияНижний Тагил
погодаобществоУралНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы