Дождь и потепление до +19 ожидаются в Нижнем Тагиле в ближайшие дни

По прогнозам синоптиков дождь и потепление придут в Нижний Тагил в ближайшие дни. А в выходные будет по-летнему тепло — до +19 градусов.

В четверг, 8 апреля метеорологические службы прогнозируют на территории Среднего Урала переменную облачность и осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха не поднимется выше +5…+7 градусов. К пятнице восточный ветер сменится на южный, а к субботе, 10 апреля потеплеет до +17…+19 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до -1 градуса. Осадков в эти дни в центральной части региона не обещается. Дождь в дневное время возможен на севере области. В предстоящие выходные дни и в первой половине следующей недели погоду определит усиливающийся антициклон, атмосферное давление значительно повысится, рассказали в Уралгидромете.

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