Гендиректор РЭО Буцаев развеял мифы о смешивании ТКО мусоровозами

Гендиректор РЭО Буцаев развеял мифы о смешивании ТКО мусоровозами
Гендиректор РЭО Буцаев развеял мифы о смешивании ТКО мусоровозами
Сегодня, 17:33ОбществоФото: reo.ru
Руководитель компании “Российский экологический оператор” Денис Буцаев выступил в эфире радиостанции Sputnik. Глава РЭО развеял миф о смешивании отходов мусоровозами и рассказал, что для этого нет экономических и технических предпосылок.

Телеканал 360tv.ru сообщает, что Денис Буцаев в своем выступлении рассказал о присутствии таких фактов на ранних этапах. Однако на данный момент для смешивания отходов и вторичного сырья нет ни экономических, ни технических предпосылок. По словам главы РЭО, профессиональные участники сферы обращения с ТКО понимают последствия псевдоэкономии, которая лишает возможности заработка на сухой фракции.

Кроме этого, Денис Буцаев затронул вопрос несправедливого перекоса платежей за услуги по вывозу твердых коммунальных отходов между бизнесом и физическими лицами. По его словам, граждане ежегодно платят за вывоз мусора порядка двухсот миллиардов, а предприниматели - пять миллиардов.

При этом для бизнеса действует требование об уплате обязательного экологического сбора в рамках концепции расширенной ответственности производителей. Однако, по словам главы РЭО, экосбор является физическим платежом, который привязан к материалу, подлежащему переработке, а также объему представленного на рынок. Но это не налоговый платеж.

Напомним, 3 года назад в России стартовал реализация реформы в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. Ее проводят с целью решить проблемы, связанные с образованием несанкционированных мусорных полигонов, а также чтобы значительно сократить количество отходов, вывозимых на свалки. Концепция расширенной ответственности производителей является механизмом экономического регулирования, который обязует производителей и импортеров отвечать за утилизацию товаров и упаковки. Чем ниже экологичность упаковки, тем выше будет ставка экологического сбора. Таким образом производителей стимулируют перейти на более экологичную упаковку, которую можно переработать. Соответствующий законопроект, в соответствии с которым норматив по упаковке составит 100%, вступит в силу в 2023 году. Для отдельных категорий товаров показатель будет повышаться ежегодно на 10%.

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