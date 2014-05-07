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Инфляция в РФ в апреле в годовом выражении выросла до 7,3%
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Инфляция в РФ в апреле в годовом выражении выросла до 7,3%

7 мая 2014, 11:00Обществоpract2@tagilcity.ru
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