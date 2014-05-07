Инфляция в РФ в апреле в годовом выражении выросла до 7,3%
Такие данные по итогам месяца приводит Росстат.
Инфляция в РФ по итогам апреля 2014 года замедлилась до 0,9% после 1,0% в марте. Такие данные приводятся на сайте Росстата.
В целом за январь – апрель 2014 года инфляция составила 3,2% против 2,4% в январе – апреле 2013 года. Для сравнения: в апреле 2013 года данный показатель равнялся 0,5%.
Таким образом, в годовом выражении инфляция в апреле 2014 года увеличилась до 7,3% с 6,9% в марте, 6,2% в феврале и 6,1% в январе.
Основной причиной сохраняющегося высокого роста цен в апреле стало существенное увеличение стоимости овощей и фруктов, сахара, молочной и мясной продукции. Вызвано это было ослаблением рубля и сезонным фактором.
В своем заявлении от 25 апреля ЦБ РФ отмечал, что решение о повышении ключевой ставки до 7,5% позволит замедлить инфляцию до уровня не выше 6,0% к концу 2014 года.
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