Инфляция в РФ в апреле в годовом выражении выросла до 7,3%

Инфляция в РФ по итогам апреля 2014 года замедлилась до 0,9% после 1,0% в марте. Такие данные приводятся на сайте Росстата.

В целом за январь – апрель 2014 года инфляция составила 3,2% против 2,4% в январе – апреле 2013 года. Для сравнения: в апреле 2013 года данный показатель равнялся 0,5%.

Таким образом, в годовом выражении инфляция в апреле 2014 года увеличилась до 7,3% с 6,9% в марте, 6,2% в феврале и 6,1% в январе.

Основной причиной сохраняющегося высокого роста цен в апреле стало существенное увеличение стоимости овощей и фруктов, сахара, молочной и мясной продукции. Вызвано это было ослаблением рубля и сезонным фактором.