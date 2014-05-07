Сестры Толмачевы вышли в финал «Евровидения-2014»
Российские участницы «Евровидения-2014» сестры Толмачевы по итогам полуфинального голосования зрителей и жюри вышли в финал конкурса. Девушки исполнили композицию «Shine». На пресс-конференции по итогам выступления Маша и Настя рассказали, что на сцене у них «получилось все, как было задумано, и они довольны». Толмачевы признались, что чувствуют себя в Копенгагене «как в сказке Андерсена» и «счастливы, что они здесь». Сестры также поблагодарили публику за поддержку.
По итогам голосования названы 10 лучших из 16 исполнителей, выступавших в первом полуфинале. Вместе с российскими артистами в финал вышли представители Черногории, Венгрии, Армении, Азербайджана, Сан-Марино, Украины, Швеции, Нидерландов и Исландии.
Второй полуфинал пройдет 8 мая. В нем примут участие исполнители 15 стран, из которых также будут отобраны 10 лучших.
Таким образом, в финал 10 мая выйдут всего 26 исполнителей: по 10 победителей двух полуфиналов, а также представители страны-хозяйки Дании и стран «Большой пятерки» (основателей и главных спонсоров конкурса) - Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании.
Маша и Настя Толмачевы, родившиеся 14 января 1997 года, являются самыми юными участницами конкурса. В 2006 году сестры Толмачевы победили в детском «Евровидении» с песней «Весенний джаз». Однако букмекеры расценивают шансы на победу представительниц России на «Евровидении-2014» как невысокие.
Дания ранее принимала «Евровидение» уже дважды - в 1964 и в 2001 годах. В 2013 году победу стране принесла Эммели де Форест с песней «Only Teardrops».
Местом проведения «Евровидения» была выбрана закрытая в 1996 году судоверфь «Burmeister & Wain» на острове Рефхалеёэн в восточной части Копенгагена. На ней в 1933 году по заказу СССР был построен знаменитый советский пароход «Челюскин», погибший позднее во льдах Арктики. В одном из доков верфи обустроен зал на 10 тыс. зрителей и возведена окруженная водой сцена, напоминающая корабль. Сцена оснащена светодиодным экраном длиной 100 м и высотой 13 м, который показывает изображение в формате 3D.