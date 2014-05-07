Сестры Толмачевы вышли в финал «Евровидения-2014»

По итогам голосования названы 10 лучших из 16 исполнителей, выступавших в первом полуфинале. Вместе с российскими артистами в финал вышли представители Черногории, Венгрии, Армении, Азербайджана, Сан-Марино, Украины, Швеции, Нидерландов и Исландии.

Второй полуфинал пройдет 8 мая. В нем примут участие исполнители 15 стран, из которых также будут отобраны 10 лучших.

Таким образом, в финал 10 мая выйдут всего 26 исполнителей: по 10 победителей двух полуфиналов, а также представители страны-хозяйки Дании и стран «Большой пятерки» (основателей и главных спонсоров конкурса) - Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании.

Маша и Настя Толмачевы, родившиеся 14 января 1997 года, являются самыми юными участницами конкурса. В 2006 году сестры Толмачевы победили в детском «Евровидении» с песней «Весенний джаз». Однако букмекеры расценивают шансы на победу представительниц России на «Евровидении-2014» как невысокие.

Дания ранее принимала «Евровидение» уже дважды - в 1964 и в 2001 годах. В 2013 году победу стране принесла Эммели де Форест с песней «Only Teardrops».