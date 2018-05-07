Дискуссия о чайлдфри состоялась в Нижнетагильском педагогическом институте

Чайлдфри (перевод с английского, childfree – свободный от детей) – сознательное нежелание иметь детей. В качестве экспертов дискуссии выступили иерей Павел Козлов, психолог центра защиты материнства и детства «Дар жизни» Людмилла Свиридова, представители Скорбященского женского монастыря Светлана Георгиевна Юсупова и Вера Александровна Чемезова.

Студенты обсудили, какие бывают положительные и негативные последствия отказа от детей, сообщает Нижнетагильская епархия. В ходе дискуссии были затронуты социальные элементы явления – положительное влияние на карьеру, творчество, финансы. Также студенты и эксперты обсудили психологические аспекты феномена чайлдфри – что влияет на решение об отказе от детей, и к каким последствиям это может привести.