Митинги в честь Дня Победы прошли в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Участники митинга возложили цветы и траурные венки к мемориалу и почтили погибших минутой молчания. Ветераны обратились к гостям, напомнив о цене победы, говорится на официальном сайте Нижнего Тагила. Также с речью выступил мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

Чем дальше в историю уходит Великая Отечественная, тем меньше остается свидетелей тех страшных событий, но пока мы помним о нашей Победе, подвиг ветеранов будет жить сказал глава города.