Митинги в честь Дня Победы прошли в Нижнем Тагиле (ФОТО)
7 мая, 23:05Общество
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Митинг, посвященный Дню Победы, прошел в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила у памятника Героям Советского союза и кавалерам Ордена Славы.
Сюжеты: Нижний Тагил
Участники митинга возложили цветы и траурные венки к мемориалу и почтили погибших минутой молчания. Ветераны обратились к гостям, напомнив о цене победы, говорится на официальном сайте Нижнего Тагила. Также с речью выступил мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.
Чем дальше в историю уходит Великая Отечественная, тем меньше остается свидетелей тех страшных событий, но пока мы помним о нашей Победе, подвиг ветеранов будет жить сказал глава города.
Также торжественная акция состоялась у памятника тагильчанам строителям - участникам Великой Отечественной войны
Фото: Официальный сайт города Нижний Тагил
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