В Екатеринбурге из залитой кипятком квартиры спасли ребенка

Мальчик остался дома один, родители ушли на работу, а сестра находилась на учебе. Мальчика заперли в квартире, закрыв дверь снаружи. Самостоятельно он не мог покинуть помещение. В квартире прорвало трубу, и горячая вода стала заливать жилье. Ребенок открыл окно и стал звать на помощь. Однако на окнах были решетки, а квартира находится на втором этаже. Прохожие не смогли помочь ему.