В Екатеринбурге из залитой кипятком квартиры спасли ребенка

В столице Урала из залитой кипятком квартиры был спасен семилетний мальчик, ребенка вытащили через окно, пишет портал Е1.
Мальчик остался дома один, родители ушли на работу, а сестра находилась на учебе. Мальчика заперли в квартире, закрыв дверь снаружи. Самостоятельно он не мог покинуть помещение. В квартире прорвало трубу, и горячая вода стала заливать жилье. Ребенок открыл окно и стал звать на помощь. Однако на окнах были решетки, а квартира находится на втором этаже. Прохожие не смогли помочь ему.
Горожане вызвали полицию, а те обратились к строителям, работавшим на объекте поблизости. В присутствии правоохранителей рабочие разрезали болгаркой прутья решетки и помогли юному екатеринбуржцу выбраться.
Ребенок во время инцидента не пострадал.
В настоящее время состояние его здоровья не вызывает опасений, каких-либо травм или увечий он не получил,сообщили корреспондентам Е1 в полиции.