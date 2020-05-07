Дмитрий Назаров и другие звезды прочитают стихи ко Дню Победы

Пользователи Одноклассников смогут вспомнить и совместно со звездами прочитать такие произведения, как «Жди меня, и я вернусь» Константина Симонова, «Братские могилы» Владимира Высоцкого, «Был строг приговор трибунала» Владимира Карпеко, «Мальчик из села Поповки» Самуила Маршак, «Целовались, плакали и пели» Юлии Друниной и другие.

В проекте «Мы посвящаем» примут участие Михаил Шац, Влад Чижов, Глафира Тарханова, Дмитрий Назаров, Мария Берсенева, Анастасия Князева и другие. Чтения стихов в их исполнении появятся 7 и 8 мая в официальных группах телеканалов СТС, «Dомашний», «ЧЕ!» и СТС Kids, также их можно будет найти на видеовитрине соцсети по хештегу #МыПосвящаем. Кроме того, ролики со стихами можно будет найти в афише всех онлайн-событий соцсети «Дома – это ОК!».

Вячеслав Муругов, генеральный директор «СТС Медиа»: — День Победы в Великой Отечественной Войне остается одним из величайших дней в истории нашей страны. Да, в этом году мы лишены многих возможностей чествовать наших ветеранов, но мы хотим, чтобы герои знали — мы помним о них, мы помним их подвиг, мы помним их жертву и мы всегда, в любой ситуации, будем им бесконечно благодарны.

Антон Федчин, руководитель социальной сети Одноклассники:– День Победы – это повод еще раз вспомнить наших героев и их подвиг, мыслями перенестись в то время, когда наша страна переживала тяжелейшие потрясения. Поэзия дает нам такую возможность, и совместно с «СТС Медиа», известными актерами и телеведущими мы решили представить знаменитые стихотворения в интересном мультимедийном формате. Благодаря этому все пользователи ОК смогут погрузиться в атмосферу тех лет и почтить память героев Великой Отечественной войны.