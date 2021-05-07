Турчак стал одним из первых посетителей «Поезда Победы» в столице

Турчак стал одним из первых посетителей «Поезда Победы» в столице
Турчак стал одним из первых посетителей «Поезда Победы» в столице
Сегодня, 21:26ОбществоФото: er.ru
В числе первых экскурсантов, побывавших на обновленной экспозиции «Поезда Победы», оказался Андрей Турчак, секретарь генсовета «Единой России». Состав-музей расположился на Белорусском вокзале столицы. К нему добавили новый вагон, посвященный подвигу защитников Брестской крепости.

Гости экспозиции посетили фрагмент жилой комнаты с довоенным интерьером, а затем фрагмент ДОТа. Здесь также размещены мультимедийные экраны, показывающие сцены атак на крепость, пишет newsnn.

Каждый вагон музея посвящен определенным событиям ВОВ, в числе которых битва за Сталинград, блокадный Ленинград. Один из них посвящен героям войны, которые не дожили до Победы.

По мнению Турчака, авторы смогли продемонстрировать тяжесть войны и радость Победы. Эта экспозиция объясняет, почему в нашей стране даже по прошествии стольких лет чтят память о погибших бойцах и тружениках тыла, отметил он.

Секретарь генсовета ЕР считает, что подобных проектов должно быть больше. Особенно это актуально в условиях посягательств на историческую правду, отметил он.

Чем меньше свидетелей тех событий остается в живых, тем больше возникает попыток переписать историю, стереть из памяти подвиг советского народа, заявил Турчак. Он отметил, что для нашей молодежи проекты, подобные «Поезду Победы», являются «хорошей прививкой».

Аналогов «Поезду Победы» нет. Это единственная экспозиция в движущемся составе, повествующая об истории ВОВ. Сюжеты рассказываются от лица ветерана-железнодорожника, прототипом которого стала Елена Чухнюк. Она была машинистом паровозной колонны и обеспечивала фронт боеприпасами.

В первый раз поезд-музей был запущен с Белорусского вокзала в октябре минувшего года. Он уже объехал 38 городов в 27 регионах страны. За это время его посетили 85 000 гостей.

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