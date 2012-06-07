Администрация Нижнего Тагила «забыла» про ливневые канализации на дорогах

Поэтому в огромной разлившейся луже, возникшей на Октябрьском проспекте на Гальянке, виноват скорее не подрядчик, а Администрация. Кроме того, ливневая канализация на данном участке дороги была повреждена еще в 2005 году во время строительства супермаркета «Кировский», рассказал Tagilcity.ru присутствовавший на совещании Никита Чапурин.

Подрядчик, отвечающий за данную территорию, организация «Тагилдорстрой», положила там временную трубу для слива диаметром 200 миллиметров. Для нормального стока труба должна составлять 600 миллиметров, так как туда еще стекает вода с прилегающих кварталов. Сейчас вся вода ушла, ливневка работает, но в период дождей она справляться не будет, ситуация может повториться добавил председатель ОД «Тагил без ям».

Поэтому мэр Валентина Исаева дала распоряжение о том, чтобы в ближайшее несколько лет ливневая канализация была прочищена и стала нормально функционировать. Как это сделать с наименьшими затратами, будет решаться. При этом специалисты проведут паспортизацию дорог с учетом ливневых канализаций, чтобы в последующем строители могли видеть, где проходит ливневка дабы не повредить ее.

Об еще одной проблеме, связанной с ливневыми канализациями, стало известно на совещании. Оказывается, что люки, которыми закрывают отверстия для стока воды, постоянно воруют местные жители. Подрядчики сетуют, что им постоянно приходится закрывать сливы заново. Выходом из положения для них стали металлические листы, в которых высверлены отверстия для слива. Эти щиты очень тяжелые, и воры просто не могут их унести, рассказывают подрядчики.