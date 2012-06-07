Семейный праздник «Автомир Drive Park» откроется в ближайшее воскресенье

Компания Автомир, поставщик солнечного драйва в Екатеринбурге, снова открывает всем желающим двери своего DrivePark. Грандиозный автомобильный праздник состоится в очередной раз – на новом месте и по новым правилам.

10 июня местом дислокации DrivePark станет спортивный комплекс «Уктус» - вся его зеленая территория, самой природой предназначенная для активного отдыха, будет поделена на несколько тематических зон. Каждый гость DrivePark, вне зависимости от возраста и увлечений, найдет себе занятие по душе – общими для всех зон остаются только летнее настроение и позитивный настрой.

Традиционно над территорией Автомир DrivePark будут реять флаги двух автомобильных брендов – Renault и Suzuki. Именно с чистопородным автомобильным драйвом связана зона «Авто Drive», в рамках которой можно будет не только полюбоваться на шикарные автомобили, но и вплотную с ними познакомиться. Для каждой модели подготовлена соответствующая трасса, наиболее полно раскрывающая ее возможности.

Зона активных развлечений, названная «Авто Power», предполагает полноценную физическую активность: в яркий летний день так приятно размять мышцы! Любители активного движения смогут сразиться в волейбол, попробовать себя в роли борцов сумо или древних гладиаторов.

Снизить градус активности можно будет в зоне «Авто Rest»: удобнейшие кресла, настольные игры, аэрохоккей и тематические киноленты к услугам тех, кто как следует повеселился в предыдущих зонах.

Естественно, после впечатляющих поединков и захватывающих трасс не обойтись без необходимости подкрепиться. Сделать это весело и со вкусом организаторы приглашают под просторным шатром зоны «Авто Opimp».

Какой летний праздник без радостного детского смеха? Самым маленьким гостям выделена отдельная зона «Авто Kids», где предусмотрены соответствующие развлечения, конкурсы с веселыми ведущими и целая игровая площадка.

А завершить праздник можно в зоне «Авто Shop», унеся с собой не только летнее настроение, но и подарок для любимого железного коня. За подарки для гостей отвечает компания Автомир: ни один гость Автомир DrivePark не останется неодаренным, но можно побороться и за увеличение количества призов. Весь день для гостей «Драйв Парка» - зажигательная музыка, конкурсы и розыгрыши. Стоит провести в Автомир DrivePark побольше времени: в финале праздника будет разыгран целый фейерверк главных призов.

Автомир DrivePark откроется для искателей летних приключений 10 июня на территории спорткомплекса «Уктус», ул. Зимняя, 27. Старт – ровно в полдень!

Вход свободный.