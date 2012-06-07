Универсал Subaru завелся после трехмесячного пребывания на дне озера

Машину вытащили на поверхность три месяца спустя. После того, как хозяин автомобиля вылил всю воду из бензобака и почистил блок управления двигателем, мотор «Субару» завелся с первой попытки. Владелец машины отметил небольшую потерю мощности, но в целом, по его словам, автомобиль функционировал нормально.