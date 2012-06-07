Универсал Subaru завелся после трехмесячного пребывания на дне озера
7 июня 2012, 07:20ОбществоРОман БОТов
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Двигатель универсала Subaru Legacy 1996 года выпуска завелся с первой попытки, после того, как машина провела три месяца на дне озера в Финляндии. Об этом сообщает портал Jalopnik. Владелец автомобиля заехал на покрытый льдом водоем с целью порыбачить, однако поверхность озера не выдержала и треснула и универсал провалился под лед.
Машину вытащили на поверхность три месяца спустя. После того, как хозяин автомобиля вылил всю воду из бензобака и почистил блок управления двигателем, мотор «Субару» завелся с первой попытки. Владелец машины отметил небольшую потерю мощности, но в целом, по его словам, автомобиль функционировал нормально.
Фото пользователя 0ltzi с сайта forums.offipalsta.com
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