Погорельцы просят помощи тагильчан: семьи с детьми остались без крова
7 июня 2014, 13:10Общество
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Неравнодушных тагильчан просят оказать посильную помощь жителям села Петрокаменское. Напомним, 2 июня там произошел серьезный пожар, в результате которого выгорел частный двухквартирный дом.
По данным ГУ МЧС Свердловской области, огнем уничтожено 300 квадратных метров жилых и надворных построек. В итоге люди остались практически без всего.
Среди них семья Любови (тел. 89530055850), Павла (тел. 89221196665) и Галины (89126299720). У Любови маленький ребенок – 3 года, у Павла жена беременная и 8-летняя дочь, а у Галины трое детей.
Им нужно все, от носков до мыла. Если кто может помочь - позвоните им лично, отвезите! Если ехать далеко - можете привезти ко мне (живу на Тагилстрое), а от меня уже девушка на машине отвезет им лично. Помогите кто чем может! Это ужасная беда пишет Ксения Коваль в социальных сетях.
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