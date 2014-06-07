Погорельцы просят помощи тагильчан: семьи с детьми остались без крова

Среди них семья Любови (тел. 89530055850), Павла (тел. 89221196665) и Галины (89126299720). У Любови маленький ребенок – 3 года, у Павла жена беременная и 8-летняя дочь, а у Галины трое детей.

Им нужно все, от носков до мыла. Если кто может помочь - позвоните им лично, отвезите! Если ехать далеко - можете привезти ко мне (живу на Тагилстрое), а от меня уже девушка на машине отвезет им лично. Помогите кто чем может! Это ужасная беда пишет Ксения Коваль в социальных сетях.