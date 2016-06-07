Мастер на все руки: кто в Нижнем Тагиле занимается настройкой телекоммуникационных услуг (ФОТО)

Мастер интернета «Ростелеком» Артем Демин позвонил в дверь одного из домов в строго назначенное клиентом время. Хозяйка квартиры Екатерина вызвала специалиста, чтобы установить интерактивное телевидение и высокоскоростной интернет.

Артем приветствует хозяйку, задает уточняющие вопросы и начинает работу: он прокладывает кабель, устанавливает беспроводной оптический терминал в удобном для хозяйки месте. Специалист опрятен, одет в чистый рабочий комбинезон и излучает доброжелательность. Он с улыбкой рассказывает Екатерине об услугах:

Благодаря тому, что мы используем оптические технологии, интернет у вас будет самый быстрый — свыше 100 Мбит/с. Смотрите, этот тонкий кабель обеспечивает надежность и стабильность соединения. Так что каналы на вашем телевизоре будут вещать в высочайшем HD-качестве, без зависаний картинки.

Мастер прокладывает и сваривает кабель. Этот процесс требует внимательности и ювелирной точности, ведь «оптика» в разрезе тоньше человеческого волоса. Завершив сварку, Артем рассказывает об особенностях своей работы:

Часто нашей работой интересуются дети. Я показываю им, что оптический кабель очень прочный — не так просто его порвать. Но и с ним важно быть осторожным, ведь без защиты оптоволокно — как стекло — тонкое и хрупкое. Однако оно обладает потрясающими возможностями: с помощью света по нему передаются большие мультфильмы, гигабайты музыки, документы.

За рабочую смену Артем успевает провести 3-5 полных установок — это когда необходимо провести сразу три услуги: телевидение, интернет и телефонию. На один адрес «Ростелеком» отводит 2,5-3 часа — это с учетом дороги. В квартире клиента мастер проводит существенно меньше времени. Например, на этом выезде Артем справляется с подключением интернета и телевидения всего за 40 минут. Тот немногий мусор, который образовался в процессе работы, он забирает с собой.

Перед уходом мастер проверяет работу услуг, проводит тест-драйв интернета и показывает, как пользоваться интерактивным телевидением.

По пути на следующий адрес Артем рассказал, что в свободное время любит готовить. Смеется: друзья говорят, будто из него получился бы отличный шеф-повар. Умения кулинара ценит и его любимая жена Рита:

Устроить романтический ужин или большой праздник — это уже традиционно на мне. Лучше всего у меня получается готовить мясо — азу, шашлыки, бифштексы... Хотя и от других блюд гости не отказываются, говорят, вкусно!